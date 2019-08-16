Грымчака перевезли в Следственное управление Генпрокуратуры

Следователи еще не вручили ходатайство адвокату об избрании меры пресечения.

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака перевезли в Следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш.

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На вопрос, получила ли она ходатайство об избрании меры пресечения и какой суд будет рассматривать, Матяш ответила: «Нет. Еще жду. Я уже на Борисоглебской. Ожидаю, когда пригласят следователи».

Также она добавила, что там же находится и Грымчак.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки.

"Задержанные вымогали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны "на горячем", - сообщили в СБУ.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили: "15 августа сообщено о подозрении задержанным накануне заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины. По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа, которая была изъята во время проведенных обысков".

Согласно ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.