Экс-главе Госфининспекции ГПУ может предоставить защиту

Комитеты Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности обратятся к генеральному прокурору с рекомендацией организовать защиту бывшего председателя Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко как свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время совместного заседания двух парламентских комитетов.

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Кроме того, комитеты поддержали предложение рекомендовать ВР безотлагательно принять закон о временных следственных комиссиях.

Как сообщал УНИАН, экс-председатель Госфининспекции, который обвинил членов правительства в финансовых злоупотреблениях и коррупционных схемах, заявил о преследовании

Гордиенко, в частности, отметил, что “из озвученных мной 7,6 миллиарда гривень коррупционных убытков, установленных мною за период 2012-2014 годов, около 3,5 миллиарда коррупционных убытков приходится на второе полугодие 2014 года”. “То есть, на период работы правительства Яценюка”, - добавил он.

Он также отметил, что передал в Генеральную прокуратуру материалы многих проверок.

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В то же время Гордиенко заявил, что «Арсений Петрович устроил против меня политические репрессии, унизил мое честное имя. Сейчас меня преследуют, возбуждают против меня уголовные дела, следит за мной внешняя разведка”.

Он попросил у Генпрокуратуры и народных депутатов "защиты, потому что мою жизнь Арсений Петрович превратил в издевательство".

Как известно, 4 апреля правительство по результатам служебной проверки уволило Гордиенко с должности председателя Госфининспекции.