В США считают интересным предложение Зеленского о присоединении к "нормандскому формату"

Спецпредставитель США по делам Украины Волкер ведет переговоры по поводу изменения "нормандского формата".

В Соединенных Штатах Америки считают интересным предложение президента Украины Владимира Зеленского о присоединении к "нормандскому формату" на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сказал в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

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На вопрос, есть ли необходимость изменить Минские соглашения и возможно ли модифицировать "нормандский формат", добавив к нему США, Тейлор ответил: "Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат» не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение".

"Конечно, надо, чтобы другие участники "нормандского формата" высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно. На переговорах по этому поводу США представляет (специальный представитель США по делам Украины) Курт Волкер, и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - заявил Тейлор.