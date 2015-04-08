Выходцы из батальона "Донбасс" отреклись от связей с Семенченко

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте батальона, опубликованном "в связи с участившимися скандалами вокруг Семенченко".

"Отдельный батальон специального назначения «Донбасс-Украина» Вооруженных Сил Украины не поддерживает с гражданином Семеном Семенченко никаких взаимоотношений и не имеет с ним ничего общего. Однако мы тесно связаны с именем подразделения «Донбасс», так как многие из нас начали военную службу в этом подразделении в июне 2014 года. Нам не безразличны честь и достоинство батальона НГУ «Донбасс», ведь с этим батальоном в прошлом были связаны наши судьбы, память о наших павших побратимах", - сказано в заявлении.

Читайте такжеСеменченко уже не командир батальона "Донбасс"Также бойцы батальона ВСУ посочувствовали бойцам одноименного батальона Нацгвардии, из-за "непростой ситуации, в которой они оказались в связи с недостойным и позорным поведением своего бывшего командира".

Также в батальйоне отметили бывшие заслуги Семенченко.

"Мы ценим роль Семенченко в основании и популяризации подразделения "Донбасс", однако вынуждены отметить, что нынешним поведением и выходками, гражданин Семенченко порочит не только свою честь, но и честь батальона НГУ "Донбасс", - говорится в заявлении.