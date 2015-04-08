Рада отклонила законопроект о парламентской оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, парламентский Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР предложил отклонить этот законопроект, и за постановление об отклонении проголосовали 228 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил, представляя законопроект, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента Павел Пинзеник, комитет рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении отклонить этот законопроект и поручить комитету подготовить новую редакцию Регламента Верховной Рады, в котором предусмотреть принципы формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде и парламентской оппозиции. В связи с этим внесен соответствующий проект постановления об отклонении законопроекта.

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В своем выступлении народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Юрий Соловей отметил, что в предложенной редакции законопроект о парламентской оппозиции невозможно принять, а такой закон вообще нужен в условиях, когда оппозиция является профессиональной, современной и представляет интересы украинского общества, а не интересы отдельных бизнес-кланов или олигархов.

“Сегодня мы видим, что украинская так называемая “оппозиция” - это монополисты, которые захватили украинскую экономику, это люди, которые расшатали события на востоке, это люди, которые де-факто отдали украинский Крым России, и это люди, которые являются «пятой колонной» Кремля сегодня в украинском парламенте”, - сказал Соловей.

По его убеждению, принятие этого закона могло бы “узаконить и усилить российское влияние в нашем государстве”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 10 апреля 2014 года в первом чтении приняла законопроект о парламентской оппозиции, внесенный народными депутатами от Партии регионов Вадимом Новинским, Евгением Геллером и Валерием Писаренко.