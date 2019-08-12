"Его рейтинг – это катастрофа": экс-глава МИД объяснил появление Путина на мотоцикле в Крыму

По мнению экс-министра иностранных дел, визит Путина в оккупированный Крыму связан с падением его рейтинга.

Незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым – это очередная попытка создать "красивую картинку" для поднятия своего рейтинга, который неуклонно падает.

Такое мнение высказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины (с 2007 по 2009 год) Владимир Огрызко, комментируя приезд Путина на шоу байкеров в оккупированном Севастополе, передает «Обозреватель».

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Он предупредил, что президенту России выгодно "мобилизовать электорат в шовинистическом духе", поэтому возможны и другие провокации.

"Вы видите, что делается с рейтингом Путина – он летит вниз. Там уже около 42-43%. Для российских царей это катастрофа. ... Поэтому ему (Путину. – ред.) нужны какие-то полеты с птичками, или погружение за амфорами, или поездки на мотоциклах", – пояснил Огрызко.

"Обычная практика перевода внимания. Когда что-то горит, то нужно сказать, что у соседа корова сдохла", – отметил он.

По словам экс-главы МИД, Украина должна любые подобные визиты квалифицировать согласно своему законодательства: "Все, что накапливается, и будет потом предметом рассмотрения в международных судах".

Также дипломат считает, что Кремль сейчас делает ставку на провокации и "победоносные войнушки" небольшого масштаба.

"Им будут нужны какие-то псевдо-победы, чтобы внимание было сфокусировано не на реальных проблемах, которые волнуют людей, а на внешних эффектах", – спрогнозировал он.

"Очень простой для Путина может быть какая-то очередная провокация, которая для нас может вылиться в серьезные проблемы", – предостерег Огрызко.

Поэтому он посоветовал властям Украины подготовиться и заручиться поддержкой ключевых союзников – в частности, США – чтобы отработать с ними четкую программу взаимодействий.