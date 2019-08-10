Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат

Окончательные результаты по округу № 210 станут известны уже в ближайшее время.

Черниговский окружной районный суд удовлетворил иск кандидата Приходько Бориса Викторовича к Окружной избирательной комиссии 210 округа о признании действий противоправными относительно установления итогов голосования и о признании голосования на избирательном участке гериатрического пансионата недействительным, учитывая массовые фальсификации.

Об этом стало известно со слов адвоката Николая Торбеева.

Данное решение означает, что выборы на избирательном участке гериатрического пансионата, учитывая доказанные факты фальсификации, признаны недействительным, а соответственно Коровченко лишился избирательного участка, благодаря которому, он сфальсифицировал результат и лидировал в избирательной гонке.

“Несмотря на все попытки Коровченко повлиять на ход выборов и судебных процессов, решение суда - признать выборы недействительные по данному участку. Коровченко понимал, что без фальшивых голосов с этого участка он проигрывает выборы, именно поэтому его люди пытались дискредитировать поданные нами доказательства в рамках судебного процесса. Это не первый и не единственный случай. К сожалению, некоторые "политики" продолжают действовать методами из 90-х. Но мы не сомневались, что демократия и Закон одержат победу и суд примет честное решение, исходя из всех представленных доказательств фальсификации”, - сказал адвокат Приходько, Николай Торбеев.

Во время слушания по данному делу коллегия судей ознакомилась с показаниями свидетелей, которые рассказали о том, как проходили выборы в пансионате.

"Бюллетень я получал, но не голосовал. У меня его забрали и, наверняка, проголосовали так как нужно было, а не как я хотел. Когда я стал об этом рассказывать журналистам, мне начали угрожать неизвестные люди", - рассказал один из свидетелей.

Окончательные результаты по данному округу станут известны уже в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, о том, что против кандидата Коровченко возбуждено уголовное дело по факту попытки подкупа и угроз физической расправой одному из членов ОВК.