У Зеленского заявили о возникновении трудностей с переездом президентского офиса

Сегодня состоится совещание с президентом, посвященное переезду.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о «некоторых трудностях», которые возникли с переездом ОПУ с улицы Банковой.

В интервью изданию LIGA.net, отвечая на вопрос по поводу переезда, Тимошенко сказал: «У нас возникли определенные трудности».

По его словам, речь идет не только о финансовых проблемах. «Не только это. Там есть технические сложности самого здания, и не только в отношении Украинского дома. Украинский дом - это один из вариантов», - сказал Тимошенко.

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При этом он отметил, что 9 августа состоится совещание с президентом Владимиром Зеленским, посвященное теме переезда.

Как добавил Тимошенко, среди вариантов рассматривается КВЦ «Парковый».

«У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы стараемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий», - сказал он.

«Это историческое здание. Никто не собирается сносить администрацию и построить здесь торговый центр», - уверяет Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис и заявил о намерении перенести его в Украинский дом (улица Крещатик, 2) в течение года.

Президент выступает за то, чтобы после переезда Офиса президента в административном здании на Банковой разместился исторический музей.

По словам архитектора Ивана Юнакова, планируется, что офис будет занимать три этажа Украинского дома, в помещении будут установлены системы энергосбережения. Перед зданием планируется создать фонтанный комплекс. Также планируется отдельное помещение, «что-то вроде коворкинга», куда будут приходить граждане с инициативами. «Это будет общение с любыми специалистами, рабочими группами», - сказал архитектор.