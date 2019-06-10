У Зеленского рассматривают возможность переезда в Украинский дом

В Украинский дом пришли представители архитектурного бюро.

Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

Об этом сообщила журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа на своей странице в Facebook.

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О таком варианте стало известно, когда в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировали из окна. Липа утверждает, что под АП могут забрать этажи фондов Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты".

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, в комментарии LB.ua сказала, что АП хотят перенести подальше от центра и что "Украинский дом" под заданные критерии не подходит. Однако позже она подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается.

В архитектурном бюро сказали, что они "предоставляют консультации", а "комментировать пока нечего".

Напомним, ранее СМИ назвали еще одно возможное место для переезда АП - конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как "вертолетная площадка Януковича".