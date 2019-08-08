Дело о давлении на Абромавичуса: суд освободил Пасишника от ответственности

Андрея Пасишника обвиняли во вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника, обвиняемого в незаконном воздействии на экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса.

Об этом свидетельствует решение суда от 8 августа, сообщает Liga.net.

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"Освободить Пасишника Андрея Петровича от уголовной ответственности по ст.344 ч. 1 УК Украины (Вмешательство в деятельность государственного деятеля)", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" временно отстранил от исполнения обязанностей исполнительного директора Андрея Пасишника в связи с открытым в Национальном антикоррупционном бюро Украины уголовным производством.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему директора НАК Нафтогаз Украины Андрея Пасишника для того, чтобы заниматься нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.