Появились подробности срочного разговора Зеленского с Путиным

Президент Украины подчеркивает необходимость достижения мира на Донбассе быстрыми шагами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил президента РФ Владимира Путина повлиять на боевиков, чтобы они прекратили обстрелы на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня после совещания с силовиками по поводу обстрела боевиками 6 августа позиций Объединенных сил в районе Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских военных.

По словам Зеленского, в ходе разговора с Путиным он ему сообщил, что «наших людей убивают».

«Мне говорят, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским людям», - заметил глава государства.

«Все говорят о том, что хотят мира. Все об этом говорят, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами», - подчеркнул Зеленский.

«Я очень настаивал и очень просил президента РФ повлиять срочно сегодня на то, чтобы та сторона просто прекратила эти действия (обстрелы - УНИАН). Это не игрушки», - добавил президент Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе.