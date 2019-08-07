Порошенко ночью вернулся в Украину из отпуска (фото, видео)

Журналистам удалось сфотографировать, как Порошенко на двух "Мерседесах" покидает аэропорт.

Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев.

Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту Жуляны самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи, сообщает "Страна" со ссылкой на источник.

Читайте такжеГБР открыло уголовное дело против Порошенко из-за поездки на Мальдивы"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался", - сообщил источник.

Журналистам удалось сфотографировать, как Порошенко на двух "Мерседесах" покидает аэропорт.

По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. "Мерседес" с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

Как сообщал УНИАН, Кличко за последние 20 дней ходил в отпуск четыре раза.