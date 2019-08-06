В деле об убийстве Гандзюк могут появиться новые подозреваемые – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на этой неделе один из фигурантов дела, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер получит для ознакомления материалы уголовного производства, а затем их направят в суд.

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

Об этом Луценко сообщил в Facebook.

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Луценко напомнил, что на сегодняшний день пять человек уже отбывают наказание за убийство Гандзюк, а дело еще одного фигуранта - Игоря Павловского - рассматривает суд в Одессе.

Также он отметил, что соглашение со следствием, которое заключил Павловский, поможет полностью раскрыть это преступление.

"Именно на соглашении с Павловским основывается возможность привлечения к ответственности организаторов - Мангера и Левина", - написал Луценко.

Луценко добавил, что до конца недели председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер получит уведомление о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами уголовного производства в отношении себя.

Относительно ранее судимого Алексея Левина, то Луценко напомнил, что сейчас он скрывается за границей, но в ГПУ работают, чтобы его экстрадировали в Украину.

Кроме того, Луценко отметил, что возможно в ближайшее время по делу Гандзюк появятся новые подозреваемые.

"Остается еще эпизод, все ли это причастные к этому убийству? Сейчас я еду в СБУ на встречу с одним очень важным свидетелем. Если мы получим правдивые показания, то у нас может быть продвижение по другим фигурантам этого дела", - написал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Виктор Гандзюк заявил, что прокуратура продолжает "разваливать" дело об убийстве его дочери Екатерины.

По словам Гандзюка, прокуратура не поставила его в известность как потерпевшего, что дело против Павловского будет рассматривать суд в Одессе.

Также Гандзюк заявил, что ГПУ без согласия потерпевших попытается заключить с Павловским соглашение о признании им вины.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.