Децентрализация не коснется сферы обороны и внешней политики - Порошенко

Децентрализация не коснется сферы обороны, национальной безопасности и внешней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на первом заседании Конституционной комиссии.

"Есть круг вопросов, которых децентрализация не коснется никак. Наоборот, роль центра в этих вопросах увеличится... Это касается вопросов обороны, это касается вопросов национальной безопасности, это касается вопросов внешней политики", - заявил глава государства.

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Также, по словам Порошенко, важно обеспечить эффективность координации действий с центром в борьбе с коррупцией.

Кроме того, сказал Порошенко, роль центра касается вопросов обеспечения прав и свобод граждан, обеспечения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украинского государства.