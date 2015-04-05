Путин видит военное будущее конфликта в Украине - экс-главнокомандующий НАТО

Об этом в Вашингтоне заявил экс-главнокомандующий НАТО в 1997-2000 годах генерал армии США Уэсли Кларк, передает Крым. Реалии.

Он назвал ошибкой надежду, что Германия сможет взять на себя инициативу в разрешении украинского кризиса.

«Если мы, США, сами себя удерживаем от помощи Украине, поощряя Германию взять на себя инициативу, то очередное российское наступление продемонстрирует ошибочность немецкого подхода. Ангела Меркель хороший политик, она может сколько угодно говорить, что «нет военного конфликта», - сказал генерал.

По его мнению, третье российское наступление означает, что, по крайней мере, Путин видит военное будущее конфликта.

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«Мы давали европейцам шанс решить балканский кризис в течение нескольких лет. Наконец мы сказали: давайте мы устраним этот кризис. Мы направили 30 тысяч американских солдат, чтобы зацементировать подписанные мирные договоренности», - отметил Кларк.

Экс-командующий НАТО считает, что в случае проигрыша Украины последствия для всей Восточной Европы будут непредсказуемы, и еще раз напомнил: оружие нужно предоставить, чтобы повысить цену для Путина.

«Существует вероятность того, что нынешняя администрация предоставит Украине оружие. Это точно произойдет, если Путин нападет. Я хотел бы, чтобы США предоставили оружие до того, как Путин прибегнет к нападению, поскольку оружие будет надежным сдерживающим фактором», - убежден генерал.