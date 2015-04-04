Президент поручил возобновить вещание ATR в Украине

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

“Я думаю, это дело чести украинской власти сделать все возможное, чтобы в ближайшее время на украинской территории, на всю страну, в том числе Крым, было восстановлено вещание канала ATR. Соответствующие поручения мной уже даны”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, крымскотатарский телеканал ATR 31 марта прекратил вещание. Канал несколько раз подавал документы для перерегистрации в «Роскомнадзор», но их возвращали по разным причинам. Аналогичные проблемы имеют и другие СМИ, входящие в медиа-холдинга ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции «Мейдан» и «Лидер», интернет-издание «15 минут».