Разведка 30-й мехбригады: ДРГ боевиков состоят из кадровых военных РФ

Военным приходилось вступать в огневой контакт, чтобы остановить проникновение боевиков на подконтрольную правительству территорию, говорится в сюжете ТСН.

Вычислить врага удалось опытному добровольцу, который имеет за плечами опыт службы в Ираке.

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"Они пробуют с одной стороны отвлечь огнем, а с другой подойти диверсионными группами, провести разведку, где наши позиции находятся", - пояснил Виталий Сурма.

Военные говорят, что диверсионные группы состоят не из местных жителей или наемников из РФ, а из профессиональных российских кадровых военных.

"ДРГ, по данным разведки, сформированы из специалистов. Это спецподразделения РФ. Численность от пяти до десяти человек", - рассказал пресс-офицер 30-й мехбригады Андрей Малошук.

К вылазкам врага добавляется еще одна проблема - погода. Дождь, снег, вызванная ими грязь значительно усложняют жизнь бойцам на передовой. Которые только мечтают о теплом душе и чистой форме.