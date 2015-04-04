Разведка 30-й мехбригады: ДРГ боевиков состоят из кадровых военных РФ
Бойцы 30-й механизированной бригады ВСУ свидетельствуют об активизации диверсионных групп противника на линии фронта вблизи Артемовска и Дебальцево.
Военным приходилось вступать в огневой контакт, чтобы остановить проникновение боевиков на подконтрольную правительству территорию, говорится в сюжете ТСН.
Вычислить врага удалось опытному добровольцу, который имеет за плечами опыт службы в Ираке.
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"Они пробуют с одной стороны отвлечь огнем, а с другой подойти диверсионными группами, провести разведку, где наши позиции находятся", - пояснил Виталий Сурма.
Военные говорят, что диверсионные группы состоят не из местных жителей или наемников из РФ, а из профессиональных российских кадровых военных.
"ДРГ, по данным разведки, сформированы из специалистов. Это спецподразделения РФ. Численность от пяти до десяти человек", - рассказал пресс-офицер 30-й мехбригады Андрей Малошук.
К вылазкам врага добавляется еще одна проблема - погода. Дождь, снег, вызванная ими грязь значительно усложняют жизнь бойцам на передовой. Которые только мечтают о теплом душе и чистой форме.