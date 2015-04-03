В ВСЮ произошел потоп: пострадал архив привлекаемых к ответственности судей

Об этом УНИАН сообщил источник в Высшем совете юстиции

По его словам, из-за прорыва водопроводной трубы подвал здания Высшего совета, расположенного по адресу Студенческая 12 в Киеве, был полностью залит водой. Авария могла быть не случайной, поскольку там хранились личные дела кандидатов на должность судьи, а также материалы на судей, которых либо ранее привлекали к дисциплинарной ответственности, либо еще только планировали привлечь.

«Не исключено, что из-за потопа пострадали и дела судей, участвовавших в репрессиях против участников Евромайдана. Такое впечатление, что кто-то заметал следы. Кстати, это уже третья авария с момента переезда в это здание», - уточнил источник.

В пресс-службе ВСЮ подтвердили, что в конце прошлой недели в помещении Совета случился потоп.

«Потоп случился с ночь с четверга на пятницу 27марта. Авария была серьезной. Несколько дней откачивали воду из подвала. Почти всю эту неделю мы работали в героических условиях – без воды и зачастую без электричества. Сильно пострадали лифты», - сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе также отметили, что в понедельник 30 марта руководитель секретариата Высшего совета О. Булка выдал распоряжение о проведении после потопа инвентаризации основных средств и материальных ценностей, находящихся на хранении ВСЮ.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что из-за потопа было подмочено около 200 томов, с которых 10 дел – оригинальных.

«Что за оригинальные дела – я не знаю. Но мне сказали, что очень ценных дел у нас не было. И нет дел, которые не подлежат восстановлению», - заверили в пресс-службе ВСЮ.

Также за информацией пресс-службы из-за потопа пострадали сервера, но частично информация на них уже восстановлена.

Как сообщал УНИАН, Высший совет юстиции, в полномочии которого входит назначение, привлечение к ответственности и увольнение судей не работает с весны 2014 года из-за отсутствия необходимого количества членов.

Дело в том, что кроме министра юстиции, Генпрокурора и председателя Верховного суда в состав ВСЮ также должны входить представили от Верховной Рады и представили адвокатов, избранных на съезде.

Однако Верховная Рада своих представителей не назначила. Съезд адвокатов назначил своих представителей, но решениями судов это решение отменено.