Главу и судей Окружного админсуда Киева вызвали в ГПУ для вручения подозрения

Генпрокурор Луценко в четверг проведет слушание по делу судей ОАСК.

Судей Окружного административного суда города Киева Аблова, Шепитко и Погрибниченко, а также главу суда Павла Вовка вызвали в Генпрокуратуру для вручения подозрения и допроса.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Судьи ОАСК П.Волк, Е.Аблов, И.Шепитко и И.Погрибниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручение подозрения и допроса) на 2 августа 2019 г. на 14.00», – указала она.

Сарган также напомнила, что Луценко в четверг проведет слушание по делу.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры осуществляли обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

«Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами», - отметил тогда Горбатюк. По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должна быть немедленная реакция.

В свою очередь, в ОАСК заявили, что работниками НАБУ и ГПУ оказывается давление на их судей, в частности, что помещение заблокировано, а работа суда парализована.