«Невероятное безумие»: в МИД РФ отреагировали на идею Киева о создании русскоязычного канала

Новый канал должен будет бороться с пропагандой РФ и обращаться к русскоязычной аудитории по всему миру.

В Министерстве иностранных дел РФ раскритиковали идею Офиса президента Украины создать русскоязычный украинский телеканал, который мог бы обратиться к целевой аудитории в Крыму и на Донбассе, а также в России.

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Соответствующее заявление в Facebook сделала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в Украине русский язык "разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!", А канал будет "убеждать людей, которые отстаивают право говорить по-русски в Украине, в том, что они неправы".

Как заявила Захарова, «безумие происходящего настолько невероятно, что история [с каналом] большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».

Ранее государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко объяснил, что создание в Украине государственного русскоязычного канала, о котором заявили в Офисе президента Владимира Зеленского, позволит обратиться к целевой аудитории в Крыму и на Донбассе.

Биденко напомнил, что в Украине действует закон о государственном иновещании, и уже существует канал UATV.

"Законом предусмотрено вещание на 50% на английском языке, на 50% – другими языками. Сегодня, например, UATV вещает на английском 50%. Остальные 50% распределены между русским, украинским, арабским и крымскотатарским", – отметил он.

Отделение русскоязычного канала, по словам чиновника, станет продолжением реформы иновещания.

"Речь идет о том, чтобы создавать несколько видов речи для разных целевых аудиторий. Одно из них – русскоязычное. В первую очередь, ориентировано на Крым и на восток Украины – в зону ООС, "серую зону" и дальше", – подчеркнул он.

Как пример Биденко привел телеканалы BBC и BBC International.

По его мнению, по такому же принципу можно создать UATV International – англоязычный канал об Украине – и отдельно обеспечить русскоязычное вещание на восток страны.