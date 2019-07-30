Даже ток-шоу и сериалы: в Кабмине рассказали, что будет показывать новый русскоязычный канал

В Мининформполитики отметили, что в Украине действует закон о государственном иновещания, и уже существует канал UATV.

Создание в Украине государственного русскоязычного канала, о котором заявили в Офисе президента Владимира Зеленского, позволит обратиться к целевой аудитории в Крыму и на Донбассе.

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Об этом рассказал государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, передает «Обозреватель». По его словам, на новом канале будет больше развлекательного контента – сериалов и ток-шоу.

Биденко напомнил, что в Украине действует закон о государственном иновещания, и уже существует канал UATV.

"Законом предусмотрено вещание на 50% на английском языке, на 50% – другими языками. Сегодня, например, UATV вещает на английском 50%. Остальные 50% распределены между русским, украинским, арабским и крымскотатарским", – обратил он внимание.

Отделения русскоязычного канала, по словам чиновника, станет продолжением реформы иновещания.

"Речь идет о том, чтобы создавать несколько видов речи для разных целевых аудиторий. Одно из них – русскоязычное. В первую очередь, ориентировано на Крым и на восток Украины – в зону ООС, "серую зону" и дальше", – подчеркнул он.

Как пример Биденко привел телеканалы BBC и BBC International.

По его мнению, по такому же принципу можно создать UATV International – англоязычный канал об Украине – и отдельно обеспечить русскоязычное вещание на восток страны.

"С целевой аудиторией нужно говорить на языке, к которому она привыкла. Например, реклама продукции для испаноязычного населения США идет на испанском языке... Это нормальная практика. Это облегчение контакта, облегчение доступа к аудитории. Одновременно это дает возможность создать у аудитории определенную лояльность к бренду и затем постепенно переходить на украинский язык", – пояснил представитель Мининформа.

Биденко также отметил, что UATV - это преимущественно информационно-новостной контент. А на новом канале предполагается его расширить.

"Поскольку будут смещаться ориентиры на украинскую аудиторию, но русскоязычную, нужно добавлять развлекательный контент. Это могут быть как сериалы, так и ток-шоу", – предложил он.