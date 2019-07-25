"Нужно готовиться и мобилизоваться": генерал оценил военную угрозу со стороны РФ после задержания танкера

Говоря о возможном ответе России на задержание, генерал заметил: "Если бояться шагов в ответ, то так мы потеряем всю Украину".

Задержание Службой безопасности Украины российского танкера "NEYMA" вполне оправдано.

Об этом в комментарии изданию «Обозреватель» сказал экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

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"Я полностью поддерживаю усилия Украины. Это судно, которое использовалось для задержания, издевательств над нашими гражданами, в их действиях есть состав преступления – преступления против украинского государства, против украинских моряков, и они должны нести ответственность", – отметил он.

Говоря о возможном ответе России на этот шаг Украины, он отметил: "Если бояться шагов в ответ, то так мы потеряем всю Украину".

В этом контексте генерал обратил внимание на признаки "российского наступления" на политическом поле Украины, на появление в новом составе Верховной Рады сил, которые ставят целью "разрушения существующей Конституции".

"Защищать свою землю и не проявлять мужества – так не бывает", – подчеркнул Скипальский.

Он также не исключил и чисто военного ответа РФ. "Мы находимся в состоянии войны. Ничего не исключено. Агрессор не скрывает цели уничтожить наше государство. Послушайте заявления их политиков, депутатов и тому подобное. Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", – заявил генерал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, СБУ сообщила, что совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ начато и проводится досудебное расследование.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ вошел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива. Следствие установило, что танкер NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российские владельцы переименовали в NIKA SPIRIT.

Группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. После допроса членов экипажа отпустили.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

По инициативе Военной прокуратуры Совет национальной безопасности и обороны Украины соответствующим решением, введенным в действие указом президента Украины от 19.03.2019 №82/2019, сроком на 3 года примени специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО «ЮВАС ТРАНС», которое является владельцем Керченского судоремонтного завода, где до момента блокирования Керчь-Еникальского канала находился танкер NEYMA.