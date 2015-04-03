Минюст формирует кадровый резерв для регионов

Юристы, продемонстрировавшие высокий уровень знаний и желание эффективно реформировать систему, но не прошедшие по конкурсу на руководящие должности, будут зачислены в кадровый резерв Минюста.

Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил в четверг перед заключительным этапом конкурсного отбора на замещение вакантных должностей руководителей территориальных управлений юстиции.

Читайте такжеUSAID поможет Минюсту реформировать органы юстиции "Мы планируем в течение следующих двух недель завершить конкурсы на уровне областей, и кадровая комиссия начнет отбор на должности в районах. Это 600 районов, огромное количество должностей. Те из вас, кто выиграет в конкурсе – ваша ответственность заключается в полном реформировании того областного управления юстиции, в которое будете назначены", - подчеркнул Петренко.

Он напомнил, что на 46 вакантных должностей в территориальных органах юстиции претендует 381 кандидат. 90% претендентов, по словам главы Минюста, – это те, кто не работал ранее в системе органов юстиции - люди из научной среды, адвокатской, бывшие нотариусы.

"Это позитивный сигнал. Думаю, что именно посредством такого обновления мы получим новое лицо органов юстиции", - считает министр.