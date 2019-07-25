Появилось видео задержания российского танкера в Измаиле

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Появилось видео задержания Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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Запись опубликована на YouTube-канале СБУ. Так, 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).