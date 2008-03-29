Черновецкого и Добкина берут под защиту

Ассоциация городов Украины заявила о готовности защищать киевского и харьковского представителей местного самоуправления от неправомерных действий со стороны исполнительной и законодательной власти.

Об этом заявил исполнительный директор АГУ Мирослав ПИТЦЫК, сообщает еженедельник "Зеркало недели".

"Все личное я должен положить на полочку и выступить как категорический оппонент парламента, который осмелился на беспрецедентный шаг", - прокомментировал М.ПИТЦЫК постановление Верховной Рады о внеочередных выборах Киевского городского председателя и горсоветах.

Он также негативно оценил действия исполнительной власти, направленные против Харьковского городского председателя. "Поверьте, хоть как бы мы оценивали политику ДОБКИНА, Харьков может стать точкой невозвращения", - заявил исполнительный директор АГУ.

Кроме того, М.ПИТЦЫК проинформировал о сложившейся ситуации Совет европейских муниципалитетов и регионов, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, а также Европейскую комиссию по вопросам регионов.

"Я действительно озвучил ситуацию для членов европейских организаций, а также пригласил в Украину специальную комиссию СЕ, которая проведет мониторинг местного самоуправления в части выполнения Европейской хартии, ратифицированной Украиной", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

Выборы будут проходить 25 мая.