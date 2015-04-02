Украина представит Генассамблее ООН проект резолюции о сотрудничестве с ГУАМ
17:25, 02 апреля 2015Политика
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Украина представит на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций проект резолюции "Сотрудничество между ООН и ГУАМ" по развитию демократии и экономики.
Украина представит в ООН резолюцию о ГУАМ
Об этом глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил в Twitter.
"Сегодня Украина представит в Генассамблее ООН проект резолюции "Сотрудничество между ООН и ГУАМ - Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой", - написал Сергеев.
Читайте такжеГУАМ отказывается от русского языка - КлимкинСправка. Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - создали в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999-го по 2005 в организацию также входил Узбекистан).
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