В общественном совете при ГБР считают, что полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует

Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований Максим Болдин считает, что следователи Нацполиции должны в обязательном порядке допросить директора ГБР Романа Трубу по поводу обстоятельств тех дел, в которых он фигурирует.

Об этом Болдин сообщил Українським Новинам.

"В обязательном порядке он (Труба, - ред.) должен быть допрошен, поскольку это касается непосредственно его действий. Он должен дать пояснения по этому поводу и после этого следователь должен принимать решение - есть в его действиях признаки состава преступления или нет", - сказал Болдин.

По его словам, Труба фигурирует в нескольких делах, которые расследует Национальная полиция.

"По Трубе зарегистрировано производство по статье 382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения) касательно принятия единоличного решения по кадровым вопросам и решений по управленческой деятельности ГБР и зарегистрировано производство по статье 367 (служебная халатность) касательно несоздания Дисциплинарной комиссии и других обстоятельств. Оно зарегистрировано по факту. Пока никаких процессуальных действий, кроме допросов свидетелей, насколько мне известно, не проводилось", - отметил Болдин.

Также, по его мнению, в действиях Трубы есть состав преступления при выдаче им приказа о роспуске РГК.

"Это статья 365 (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа). Пока нет информации о регистрации этого уголовного производства. Если не будет принято процессуальное решение, я буду обращаться в суд с жалобой на действия правоохранительных органов и обязывать внести сведения в реестр", - подчеркнул Болдин.

Как сообщали Українські Новини, 11 дел в отношении высших должностных лиц Украины расследует ГБР. Также в суде заявили, что люстрационную проверку директора Госбюро расследований Трубы не проводили.

Тем временем Труба не собирается в отставку в ближайшие 3,5 года.