Бочковского выпустили из Лукьяновского СИЗО - адвокат

Из изолятора Бочковский поехал сразу в больницу - у него обострился сахарный диабет и повысилось давление, передает ТСН со ссылкой на адвоката Бочковского.

Такж сообщается, что Бочковского выпустили под залог в размере почти 1,2 млн гривень.

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"Происхождение этих средств почти целый день проверяла Государственная служба финансового мониторинга. Искала криминальный след, но, судя по всему, не нашла", - сообщает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что суд отпустил под залог экс-заместителя главы ГСЧС Стоецкого.