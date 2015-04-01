СМИ: Симоненко заявил, что ничего не знает о вызове на допрос в СБУ

В ответ на вопрос о завтрашнем допросе, Петр Симоненко сказал: "Я никакой информации не получал от СБУ, а тем более не представлены конкретные факты, доказывающие, что эти люди, якобы арестованные СБУ, имеют отношение к Компартии", - сообщает "112 Украина". "Сегодня все предпринимается правоохранительными органами, в данном случае СБУ, только для того, чтобы дискредитировать Компартию", - добавил он.

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Напомним, сегодня пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что СБУ вызывает лидера КПУ Петра Симоненко завтра на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде Коммунистической партии России.

Как сообщал УИНАН, 30 марта министр юстиции Павел Петренко обратился к СБУ с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании лидера украинских коммунистов Петра Симоненко в президиум пленума КПРФ.