СБУ вызывает Симоненко на допрос по поводу его пребывания на съезде КПРФ

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская. "СБУ вызывает Симоненко завтра на допрос. СБУ проверяет обстоятельства пребывания лидера Компартии Украины Симоненко на пленуме ЦК КПРФ в Москве. При этом исследуются его публичные выступления и комментарии российским телеканалам, в том числе "Россия-24" 28 марта относительно наличия в его словах призывов к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины", - сказала Елена Гитлянская, отметив, что именно по этим обстоятельствам Симоненко вызывается в Главное следственное управление СБУ.

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В свою очередь лидер КПУ Петр Симоненко заявил: "Я никакой информации не получал от СБУ". По его мнению, "сегодня все предпринимается правоохранительными органами, в данном случае СБУ, только для того, чтобы дискредитировать Компартию".

Как сообщал УИНАН, 30 марта министр юстиции Павел Петренко обратился к СБУ с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании лидера украинских коммунистов Петра Симоненко в президиум пленума КПРФ.