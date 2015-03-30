Минюст просит СБУ проверить информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что Минюст также требует провести дополнительное расследование относительно причастности Симоненко к уголовных правонарушений, связанных с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций ДНР и ЛНР, признание аннексии Крыма и действий, направленных на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.

"Как известно из публичных источников, Коммунистическая партия Российской федерации публично поддерживает террористические организации ДНР и ЛНР, заявляет о поддержке аннексии Крыма. Поэтому принятие Симоненко в руководящие органы КПРФ свидетельствует о том, что он может быть причастен к вышеупомянутым уголовным преступлениям", - отметил Петренко.

Кроме того, Минюст требует от СБУ проинформировать о ходе расследования и обнародовать предварительные результаты следственной работы по уголовным делам, которые были возбуждены против руководства КПУ ранее.

Читайте такжеКоммунисты хотят избавиться СимоненкоТакже Министерство юстиции сделало запрос относительно проверки возможной смены гражданства Симоненко и получения им российского паспорта.

Министерство требует принять безотлагательные меры по расследованию данных уголовных действий со стороны лидера КПУ, отмечается в сообщении.

Отмечается, что информацию о присутствии Симоненко на съезде КПРФ в России также подтвердили на официальном сайте российской политической силы, где размещены фрагменты выступления Симоненко с высказываниями, которые могут быть расценены как призыв к свержению действующей украинской власти.

В сообщении отмечается, что 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд города Киева с иском о запрете на территории Украины Коммунистической партии Украины.

В соответствии с административным иском, КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды, посягательство на права и свободы человека.

Кроме того, представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.

В Минюсте обращают внимание на то, что во время одного из слушаний дела участниками процесса были приобщены экспертные заключения Киевского научно-исследовательского института, которыми подтверждается, что некоторые из высказываний лидера Компартии содержали призывы к изменению территориального уклада насильственным путем.

Уведомление о включении Симоненко в президиум пленума ЦК КПРФ появилось на сайте российской партии 29 марта.

Российская коммунистическая партия последовательно поддерживает империалистическую политику Кремля и военную агрессию против Украины.