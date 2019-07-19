"Народный фронт" - единственная партия, которая выполнила свою предвыборную программу на 100% - эксперты

"Народный фронт" на 100% выполнил свою предвыборную программу.

Об этом говорится в исследовании портала "Слово и дело" по результатам работы Верховной Рады Украины.

По данным пресс-службы партии, всего за время работы парламента VIII-го созыва народными депутатами фракции было зарегистрировано 4318 законопроектов (32% от всех).

Верховная Рада рассмотрела 1190 законопроектов, инициированных представителями «Народного фронта».

Из них принято: законов – 330, постановлений - 418, законопроектов в первом чтении – 74.

Ключевые решения:

1. Конституционные изменения стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО

2. Закон о национальной безопасности

3. Прекращение действия договора о «дружбе» с РФ

4. Закон про деоккупацию Донбасса

5. Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства «Северного потока-2»

6. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

7. Введение квот для украинского языка на радио и телевидении

8. Введение новой украинской школы - Закон об образовании

9. Декоммунизация

10. Введение децентрализации

11. Законы по внедрению судебной реформы

12. Создание Высшего антикоррупционного суда

13. Закон о Национальной полиции

14. Внедрение системы прозрачных госзакупок «Прозорро»

15. Закон об акционерных обществах («Укрнафта» возвращена под контроль государства)

16. Ряд законов для становления автокефалии Православной церкви Украины

17. Упрощение процедуры закупок для Министерства обороны

18. Закон о кибербезопасности

19. Законы относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины

20. Внедрение обязательного электронного декларирования состояний чиновников

21. Создание общественного телерадиовещания

22. Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания.

23. Упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)

24. Закон «Маски-шоу стоп»

25. Снижение налогового бремени (ЕСВ уменьшен с 41 до 22%)

26. Кодекс Украины о процедуре банкротства

27. Введение «единого окна» на таможне

28. Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей

29. Увеличение одноразовой помощи семьям погибших военнослужащих

30. Компенсация аренды жилья военным

31. Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ

32. Пакет законов в рамках инициативы #ЧужихДітейНеБуває, усиление ответственности за неуплату алиментов

33. Закон о дорожном фонде