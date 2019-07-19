RFERL: Зеленскому может быть сложно склонить Трампа на сторону Украины

Новому украинскому президенту придется убедить лидера США, что его страна важнее, чем дружба с Кремлем.

Они оба политические новички, которые воспользовались общественным недовольством, чтобы победить на выборах, вопреки всем сомнениям. Они были звездами, телевидения, которые ловко мобилизовали своих избирателей через социальные сети и нарушая политический протокол. Поэтому когда Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне впервые в ближайшие недели, эти общие черты могут помочь новому президенту Украины наладить связь с лидером США и улучшить двусторонние отношения.

Об этом пишет Radio Free Europe / Radio Liberty напоминая, что Зеленский укрепляет свою силу в родной стране. Опросы свидетельствуют, что парламентские выборы 21 июля могут принести его партии «Слуга народа» победу с большим отрывом. 41-летний комедийный актер легко победил на президентских выборах. Но многие вещи указывают на то, что Зеленскому может оказаться сложнее завоевать благосклонность Трампа, чем украинских избирателей.

Даже несмотря на то, что США предприняли шаги, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину, американский президент постоянно говорит о желании улучшить отношения с Россией. Он поддерживает хорошие связи с Владимиром Путиным, «разбивая сердце» многим в Украине.

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Трамп утверждает, что он ведет себя с Россией «жестче», чем любой другой президент США. Вашингтон усилил поддержку Киева после прихода Трампа к власти в январе 2017 года, в частности передал летальное оружие. От этого его предшественник Барак Обама отказывался. Но аналитики и бывшие чиновники, которые критически относятся к нынешнему американскому президенту, говорят, что политика США в отношении Украины противоречит его риторике. И это указывает, что ключевые члены администрации сильно влияли на ситуацию.

«Дональд Трамп дал четко понять, что ему безразлична Украина. Что он или очень скептически к ней относится, или не считает вопросом, который должен волновать США», - сказал изданию аналитик Carnegie Endowment for International Peace и бывший чиновник Госдепартамента и Пентагона Эндрю Вайс.

«Самое большое, на что мы можем надеяться от встречи, — это что Трамп превратится из скептика в вопросе Украины в того, кто постепенно будет желать сохранения нынешней поддержки Киева», - добавил эксперт.

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Чиновники США предоставили Украине критическую важность, потому что они рассматривают ее как центр противостояния между демократическим Западом и ревизионистской авторитарной Россией. Конгресс одобрил передачу более чем трех миллиардов долларов помощи Киеву за последние пять лет.

«Не думаю, что Трамп понимает то, что происходит в Украине и угрозе, которую представляет Россия для европейской безопасности», - сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Трамп постоянно критиковал страны НАТО. А Зеленский говорит о поддержке вступления Украины в эту организацию. Кремлю это очень не нравится. Президент США также придавал большего веса встречам с Путиным, которого он хвалил, и меньше уделял внимания Порошенко, хотя тот, как и Трамп, был богатым бизнесменом до прихода к власти.

Шансы налаживания тесных отношений между Трампом и Порошенко могли с самого начала подорвать репортажи о якобы причастности украинского правительства к продвижению вредной информации о бывшем главе избирательного штаба республиканца Пола Манафорта. Последний сейчас в тюрьме. Он ушел в отставку под давлением негативной информации, что создало подозрения о возможных связях Трампа с Россией.

Зеленский был аутсайдером в украинской политике и дипломатии до победы на выборах. Он не имеет никакого отношения к этому негативному багажу своего предшественника. И это дает ему потенциальное преимущество.

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«Если шарм Зеленского в реальной жизни такой же, как и на телеэкране, тогда он может достучаться до американского президента так, как не смог его предшественник», - сказал пресс-секретарь Ukrainian Congress Committee of America Андрей Добрянский.

Еще одно событие, которое может изменить американо-украинские отношения, — это назначение нового посла США в Киеве на замену Мари Йованович. Она – профессиональный дипломат, назначенный на эту должность еще Бараком Обамой. Однако, украинский Генпрокурор публично атаковал ее, а консервативные СМИ США разнесли эти атаки, после чего она ушла в отставку. Но потенциальным препятствием для налаживания сотрудничества между администрацией Зеленского и Белым домом могут стать попытки с помощью Украины подорвать предвыборные амбиции Джозефа Байдена, который вполне вероятно может стать конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Издание пишет, что точная дата встречи президентов США и Украины не была объявлена. Однако, скорее всего, это произойдет до конца лета. Ожидается, что они будут обсуждать американскую военную помощь Киеву. В частности, речь идет о поставках специальных военных катеров для украинских портов в Азовском море. Как и Порошенко в свое время, Зеленский может попробовать сыграть на желании Трампа продавать американские товары и услуги за рубежом. Об этом изданию сказали неназванные американские чиновники и аналитики.

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Вскоре после того, как Порошенко навестил Белый дом в июне 2017 года, Украина объявила о покупке угля из Пенсильвании. А это тот штат, где Трамп победил в 2016-м и который может оказаться критически важным для его переизбрания в 2020-ом. В начале июля посольство США в Киеве объявило, что Украина впервые попросила о продаже американского военного оборудования. Объем сделки не разглашается. А бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что она уже прорабатывается некоторое время и никак не связана со встречей Зеленского и Трампа.