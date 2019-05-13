New York Times: Трамп хотел сговориться с Украиной после обвинений в сговоре с Россией

Американский президент затянул страну в 50-е годы, и социальные сети ему в этом помогли.

После публикации результатов расследования специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера появилась определенная усталость от Дональда Трампа, а кабельные рейтинги этого «шоу» упали. Однако, не было сомнения, что американский президент с его сумасшедшей позицией придумает что-то дикое, чтобы вернуть себе внимание.

«И правда, что может быть еще более сумасшедшим? Президент, который потратил два года на борьбу против обвинений в том, что он сговорился с другой страной ради победы на выборах в 2016 году, наконец-то соскочил с крючка. И лишь через три недели после этого его адвокат объявил о новом плане на 2020 год: сговориться с другой страной для победы на выборах», - пишет New York Times.

«Мы не вмешиваемся в выборы. Мы вмешиваемся в расследование. И на это у нас есть право», - сказал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Издание напоминает, что Джулиани уже сложил чемоданы для поездки в Киев, где он хотел встретиться с новоизбранным президентом, который перед тем построил карьеру комедийного актера. Адвокат Трампа хотел активизировать в Украине расследования, которые бы могли удовлетворить жажду американского лидера найти украинскую связь с «грязным досье» на него, источники «охоты на ведьм» в российском деле и, конечно же, отыскать ниточки, которые связывали все это с Хиллари Клинтон и демократами.

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Заодно Джулиани рассчитывал раскопать нечто, что можно было бы использовать против Хантера Байдена, который работал в совете директоров энергетической компании одного из украинских олигархов. Так адвокат Трампа хотел навредить демократическому оппоненту, которого он называет «сонным страшным Джо». Но в пятницу Джулиани отменил визит в Киев, сказав, что его якобы «подставили». А Демократическая партия якобы пыталась «перекрутить» суть поездки.

Часть І отчета Мюллера привлекла меньше внимания, чем Часть II. Но с определенной точки зрения, она была страшнее. Российские шпионы, хакеры и киберкоманды, которые «широкомасштабными и систематическими» действиями пытались изменить ход выборов в 2016 году, были более эффективными и успешными, чем россияне, которые встречались с Дональдом Трампом-младшим в Trump Tower.

Бывшему министру внутренних дел Кирстен Нильсен приказали не говорили с президентом о планах защиты Америки от российского вмешательства во время следующих выборов. Он закрывает уши и не хочет об этом даже слышать. Он не упомянул о российском вмешательстве во время недавнего телефонного разговора с его другом Владимиром.

Часть І отчета вызывает отчаяние из-за описанного в ней спектра того, как россияне пытаются навредить США, из-за слабой американской цифровой защиты, а также из-за разоблачения мрачной стороны социальных сетей. Джордж Буш-младший, Дик Чейни и Дональд Рамсфельд затащили Америку в прошлое. После сокращения президентских полномочий после Уотергейтского скандала, «дети Никсона» Чейни и Рамсфельд добивались чрезвычайных привилегий исполнительной ветви власти и установления серьезного влияния США в мире.

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Когда президентом стал Барак Обама, казалось, что страна движется в направлении уверенного и блестящего будущего с молодым президентом, который подготовит Америку к вызовам со стороны Азии, искусственного интеллекта, глобализации и всех других новых тенденций 21-го века. Но президентство Обамы подорвали его собственные эпические ошибки и профессорская отстраненность. Страх и гнев американцев, которые чувствовали себя забытыми, усилился и распространился через социальные сети. Все узнали о темной стороне «дьявольских маленьких устройств», которые должны были сделать жизнь светлее. А также о жадности цифровых «небожителей», чьи мечты о мировом господстве затмили те, которые вынашивал Чейни.

«Разрекламированная утопия Кремниевой долины помогла начаться нашей нынешней дистопии», - говорится в статье.

Как говорится в отчете Мюллера, российские тролли и фермы ботов, которые прикидывались американцами, «охватили миллионы граждан США». При поддержке фальшивок в социальных сетях во время избирательной кампании и благодаря своему умению использовать Twitter как информационное оружие, Дональд Трамп занял Белый дом и начал затягивать страну назад в 50-е годы, возрождая старые вопросы про аборты, изменения климата, права женщин и регуляцию. Хуже всего то, что он отправил в прошлое судебную систему. Трамп всегда был похож на кого-то с 1959 года, кто только-что вылез из джакузи в Вегасе. И теперь целая страна начинает вонять нафталином.

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«Если даже Ватикан жалуется, что ты тянешь США «в прошлое», значит у тебя серьезные проблемы», - иронизирует издание.

Кроме Марка Цукерберга, Трамп стал самым успешным пользователем социальных сетей в истории. И ему 72 года. Настало время для всех диктаторов в Вашингтоне и Кремниевой долине, которые зависят от социальных сетей, сложить свои крылья.