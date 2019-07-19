Кандидат от "Слуги народа" показал в сети "похороны" гречки (видео)

10:56, 19 июля 2019
Политика
480 0
Актуально
Александр Гайду выложил рекламный ролик, в котором "хоронит" мешок с гречкой / Facebook "Слуга народу – Олександр Гайду"

Кандидат в народные депутаты от 128 округа (Корабельный и Ингульский районы города Николаева) Александр Гайду выложил рекламный ролик, в котором "хоронит" мешок с гречкой.

Как известно, гречка давно стала символом подкупа мажоритарщиками избирателей на их округах.

Ролик опубликован на официальной странице Facebook "Слуга народу – Олександр Гайду".

На видео Гайду привозит в лес мешок с гречкой и после импровизированного расстрела зарывает его. Надпись на могильной таблице "Гречка. Выборы 2019" символизирует конец эпохи подкупа избирателей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #выборы