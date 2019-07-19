Кандидат от "Слуги народа" показал в сети "похороны" гречки (видео)

На видео Гайду привозит в лес мешок с гречкой и после импровизированного расстрела зарывает его.

Кандидат в народные депутаты от 128 округа (Корабельный и Ингульский районы города Николаева) Александр Гайду выложил рекламный ролик, в котором "хоронит" мешок с гречкой. Как известно, гречка давно стала символом подкупа мажоритарщиками избирателей на их округах. Ролик опубликован на официальной странице Facebook "Слуга народу – Олександр Гайду". На видео Гайду привозит в лес мешок с гречкой и после импровизированного расстрела зарывает его. Надпись на могильной таблице "Гречка. Выборы 2019" символизирует конец эпохи подкупа избирателей.

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