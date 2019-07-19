Закон подействовал?: Разумков в телеэфире заговорил на украинском языке (видео)

Разумков отметил, что вопрос языка не так остро стоит в обществе, как другие проблемы.

Лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" начал разговаривать на украинском языке. До этого на эфирах говорил по-русски. Объяснил, что перейдет на украинский, когда станет нардепом. Впоследствии нашел еще одну причину - до момента деоккупации Донбасса и Крыма.

Разумков на несколько вопросов ответил на украинском. Затем ведущая программы Наталья Мосейчук спросила у него (смотрите на видео с 18-й минуты эфира):

"Вы так органично говорите на украинском языке, что я сначала даже не заметила и мне сказала об этом режиссерская группа. А что - что-то освятилось? Или все-таки закон (об украинском языке как государственном)?".

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Разумков сразу же перешел на русский:

"Я думаю, что я могу спокойно разговаривать и на русском, и на украинском языке. У меня была возможность пообщаться во Львове вчера. Мы прекрасно общались с жителями Львова и на украинском языке, и на русском языке. С некоторыми, с гостями западной столицы, пришлось пообщаться на английском. Поэтому на самом деле я в очередной раз, объехав всю страну, убедился, что мы достаточно неплохо понимаем друг друга, когда в этом нет политики. И я уверен, что эти вопросы - важные. Но вопросы мира, стабильности, борьбы с коррупцией сегодня беспокоят людей гораздо больше", - сказал Разумков.

Политик добавил, что вопрос языка не так остро стоит и на Донбассе.

"На прошлой неделе мне довелось побывать в Луганской и Донецкой областях. Вас возможно это удивит, но и там говорил на украинском и русском языках. И прекрасно меня понимали, и ни у кого не было никаких вопросов или претензий по поводу языка. Были претензии, что нет воды, транспорта, относительно коррупционных схем на линии разграничения - кто у кого и за сколько возит, было много других претензий. Но то, на чем пытаются пиариться политики, оно было очень второстепенным. Я думаю, что эти выборы это подтвердят. И мы сможем найти точки соприкосновения, которые позволят нам с вами объединить эту страну и никакие политические технологии не смогут повлиять", - отметил Разумков.

Напомним, в Украине с 16 июля вступил новый закон об украинском языке как государственном.