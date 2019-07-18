По делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии появился четвертый подозреваемый

По данным правоохранителей, четвертый участник схемы по завладению имуществом Нацгвардии в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

По делу о махинациях с квартирами для военнослужащих Национальной гвардии сообщено о подозрении четвертом фигуранту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 18 июля при согласовании прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении четвертом участнику преступной схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Рассмотрение ходатайства детектива о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей состоится в 12.00 19 июля в помещении Соломенского районного суда Киева.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрий Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения денег он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.