Махинации с квартирами Нацгвардии: суд отпустил директора "Укрбуда" под залог почти в 40 раз меньше, чем просили прокуроры

Подозреваемому в незаконном завладении и растрате госимущества назначили залог в 2 миллиона гривен.

Руководителю "Укрбуда" Олегу Майбороде, подозреваемому в участии в коррупционной сделке с недвижимостью Национальной гвардии, избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, что в 37,5 раза меньше той суммы, которую просили прокуроры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Соломенского райсуда Киева Виктория Жовнаватюк.

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"В удовлетворении ходатайства отказать. Применить к подозреваемому Майбороде меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн. Подозреваемый в течение пяти дней обязан внести средства на соответствующий счет. Также возложить на подозреваемого Майбороду такие обязанности - прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по первому требованию, а не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения детектива, прокурора, следователя судьи, сообщать им об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми - Юрием Аллеровим и Алисой Гринчук, а также свидетелями в данном уголовном производстве. Сдать на хранение свой внутренний и заграничный паспорта, носить электронное средство контролю", - говорится в постановлении.

Также в постановлении говорится, что в случае, если в течение пяти дней Майборода оплатит 2 млн грн залога, то вышеупомянутые обязанности к нему будут действовать до 14 июля.

В случае, если залог внесен не будет, то мера пресечения для него может быть пересмотрена.

Если подозреваемый нарушит условия пребывания под залогом, то залог будет передан в доход государства и также мера пресечения будет пересмотрена.

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины лишилось активов на 81,64 млн грн. Расследование относительно этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщил о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Сегодня, 17 мая, судья Соломенского районного суда Ада Педенко избрала Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.