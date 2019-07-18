Обвиняемому по делу штурма Майдана экс-главе киевского СБУ Щеголеву продлили срок домашнего ареста

Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста экс-начальнику Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, подозреваемому в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

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Об этом сообщил адвокат Щеголева Валентин Рыбин. Он сообщил, что сегодня Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил Щеголеву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще на 60 суток - до 15 сентября.

Также адвокат добавил, что просил суд вернуть Щеголеву на 3 дня паспорт гражданина Украины, чтобы он 21 июля мог проголосовать на внеочередных парламентских выборах, однако суд не удовлетворил его ходатайство.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие высокопоставленные должностные лица, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди.

Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

26 июня 2019 года суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест, основываясь на решении Конституционного суда, который разрешил избирать альтернативные меры, кроме содержания под стражей, лицам, подозреваемым или обвиняемым в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Щеголев - единственный из высокопоставленных должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.