Европарламент призывает ЕС быть готовым к введению новых санкций против России

В Европарламенте подчеркивают, что новые санкции должны предусматривать ограничение доступа к финансам и технологиям.

Европейский парламент призывает Евросоюз, его органы и страны-члены ЕС быть готовыми к введению новых санкций против России в случае продолжения нарушения ею международного права.

Как сообщает Представительство Украины при Европейском Союзе в Twitter, за соответствующую резолюцию проголосовали 458 депутатов Европарламента.

Европарламент приветствует решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер в отношении России и подтверждает, что «санкции ЕС не должны быть отменены, пока Россия не выполнит свои международные обязательства, в том числе Минские договоренности».

Европарламент «призывает государства-члены оставаться твердыми и едиными в своей приверженности к согласованным санкциям против России и рассмотреть целевые меры против отдельных лиц, ответственных за задержание политических заключенных и осуществление над ними суда», а также «призывает международное сообщество ужесточить давление, чтобы обеспечить освобождение всех политических заключенных, содержащихся на оккупированной Россией территории».

Кроме того, европарламентарии призывают следующего вице-президента Еврокомиссии - высокого представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности разработать новую всеобъемлющую стратегию отношений ЕС - Россия, направленную на укрепление мира и стабильности.

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В Европарламенте подчеркивают, что «диалог должен основываться на твердых принципах, включая уважение к международному праву и территориальной целостности соседей России, и одновременно укреплять межчеловеческие контакты с гражданами России».

В резолюции сказано, что «санкции против России могут быть отменены только тогда, когда страна полностью соблюдает свои обязательства».

В то же время Европарламент подчеркивает, что «ЕС должен также быть готовым, в случае необходимости, вводить дальнейшие санкции, включая целевые персональные санкции, и ограничивать доступ к финансам и технологиям, если нарушение Россией международного права будет продолжаться».

Кроме того, Европарламент «подтверждает свою поддержку европейского режима санкций за нарушение прав человека, который должен вводить санкции против лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека и призывает Совет ЕС незамедлительно продолжить свою работу над этим вопросом».

Также в резолюции сказано, что «лицам, которые нарушают права человека, не следует предоставлять визы в ЕС, а также не стоит позволять им хранить активы в государствах-членах ЕС».

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский парламент призвал власти России освободить без промедления украинских политических заключенных и захваченных в ноябре 2018 года в плен 24 военных моряков.