Российского политолога из "Всеукраинского батальонного братства" выдворили из Украины

Об этом на странице в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«... В ходе реализации контрразведывательных мероприятий была получена информация о проведении на территории нашего государства деятельности в ущерб национальной безопасности Украины гражданином РФ Морозовым Александром Викторовичем (27.03.1964 г.н., уроженец Москвы, политолог, член правления и координационного совета общественной организации «Всеукраинское батальйонне братство»)», - отметил Лубкивский.

Читайте такжеСуд арестовал лидера "батальонного братства" ФурсуСегодня Морозов был возвращен на территорию Российской Федерации на основании соответствующего решения о принудительном возвращении из Украины с запретом въезда на территорию нашего государства в течение следующих пяти лет.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Администрацию президента пикетировали представители организации “Всеукраинское батальйонне братство”, которые требовали ввести военное положение и сменить руководство силового блока страны. Также они попытались пройти в здание АП.

Особенно подробно «штурм» Администрации президента освещали российские СМИ.

На следующий день народные депутаты - командиры батальонов заявили, что не имеют никакого отношения к "Всеукраинскому батальонному братству".

Позже глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о задержании офицера Генерального штаба Вооруженных сил и террориста “Донецкой народной республики”, которые 3 февраля под зданием Администрации президента организовали акцию протеста так называемых представителей добровольческих батальонов.