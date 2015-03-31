Шкиряк уволил ряд должностных лиц в центральном аппарате ГСЧС

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по словам Шкиряка, "кардинальные изменения в подходе к работе в ГСЧС уже начались. Мы приняли несколько профессиональных кадровых решений в отношении центрального аппарата службы. Так, по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, по согласию сторон уволен с должности руководителя Департамента государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты и руководителя Управления взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью. Кроме того, уволены со службы руководитель и первый заместитель Департамента персонала ГСЧС".

Шкиряк сообщил, что отдел собственной безопасности и противодействия коррупции ГСЧС будет реорганизован, назначат новое руководство. "В ближайшее время произойдут и другие кадровые изменения, как в центральном аппарате, так и в территориальных структурах ГСЧС", - пообещал Шкиряк.

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Он подчеркнул, что, "несмотря на кадровые изменения, работа не должна останавливаться".

"Я прошу избегать панических настроений. Ведь за каждого преданного работника ГСЧС я буду стоять горой и буду делать все возможное, чтобы повысить уровень эффективности службы, социальной защиты работников ГСЧС", - добавил Шкиряк.