Шкиряк объявил о тотальной люстрации в ГСЧС: вчера уволили уже 300 сотрудников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенной коллегии МВД с участием премьер-министр Украины Арсения Яценюка.

По его словам, только за вчерашний день он подписал более 300 приказов на увольнение с должностей.

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Также Шкиряк сообщил, что дал поручение и.о. председателей областных управлений ГСЧС предоставить информацию о закупках и тендерах, проведенных в 2014-2015 годах.

"Сегодня я дал поручение всем и.о. руководителей областных управлений безотлагательно предоставить информацию о закупках и проведении тендеров в 2014-2015 годах", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время в ГСЧС будет впервые проведен в онлайн-режиме открытый тендер на закупку пожарной техники.

"Те 200 миллионов, которые кое-кто хотел распределить иначе, будут направлены на закупку отечественной качественной пожарной техники", - заверил Шкиряк.