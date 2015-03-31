Румыния готова оказать Украине поддержку в возвращении Крыма

Об этом сообщил председатель комиссии по внешней политике палаты депутатов парламента Румынии Ласло Борбели во время встречи с первым заместителем председателя Верховной Рады Андреем Парубием.

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Андрей Парубий выразил благодарность румынским коллегам за поддержку Украины. Он отметил, что сейчас для Украины - "время больших вызовов и больших реформ, которые необходимо осуществить". "Мы должны преодолеть коррупцию, реформировать судейскую систему, местное самоуправление, и параллельно осуществлять работу по преобразованию в Вооруженных силах и правоохранительных органах, - сказал он. - Главным вопросом остается безопасность страны, а поддержка цивилизованного мира в этом вопросе для Украины очень важна".

Андрей Парубий подчеркнул, что военный конфликт на востоке Украины не является только украинско-российским противостоянием. "Путин бросил вызов всему цивилизованному миру. Поэтому или вместе остановим его, или он пойдет дальше", - сказал он.

Ласло Борбели заявил, что Румыния выступает за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины. Он выразил надежду, что минские соглашения будут реализованы, и отметил, что "никому не нужна напряженность".

Ласло Борбели напомнил, что возглавляемая им делегация получила подтверждение о подписании межправительственного соглашения о малом приграничном движении. "Это соглашение важно для людей, живущих на приграничных территориях, поэтому надеюсь, что Верховная Рада Украины его ратифицирует", - сказал он.

В свою очередь, Андрей Парубий выразил уверенность, что соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Румынией будет ратифицировано в Верховной Раде в ближайшее время.

Ласло Борбели также высказался за последовательное решение вопросов, возникающих в гуманитарной и культурной сферах жизни румынских общин в Украине, путем двустороннего диалога.

Стороны подчеркнули необходимость интенсификации двусторонних отношений, развития их парламентской составляющей. При этом Андрей Парубий отметил, что руководство Верховной Рады делает все для углубления сотрудничества Украины и Румынии, в том числе на уровне парламентов.