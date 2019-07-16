Оккупанты в ОРДО обеспокоились слухами о "репрессиях" за получение паспортов РФ – ИС

Оккупанты заявили, что слухи якобы распространяет некое «украинское подполье».

Представители оккупационной администрации в ОРДО обеспокоились слухами о «репрессиях» в отношении жителей, получивших российские паспорта.

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Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

«В «МГБ ДНР» продолжает циркулировать служебная информация о необходимости пресечения слухов (путем нахождения их источника) о якобы готовящихся «киевским режимом» по отношению к тем жителям оккупированных территорий, которые уже успели или планируют в ближайшее время обзавестись российским паспортом, репрессий. По мнению руководства оккупационной охранки, эти деструктивные слухи распространяет пресловутое «украинское подполье», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского Совета Дональд Туск во время визита в Украину заявил, что Европейский Союз готов рассмотреть меры относительно непризнания российских паспортов, выданных гражданам Украины на оккупированном Донбассе.