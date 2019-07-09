ЕС готов рассмотреть непризнание выданных жителям ОРДЛО российских паспортов

В Евросоюзе осуждают выдачу Россией паспортов украинцам на Донбассе.

Президент Европейского Совета Дональд Туск отмечает, что Европейский Союз готов рассмотреть меры относительно непризнания российских паспортов, выданных гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Читайте такжеВ ОБСЕ первом чтении одобрили резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на пресс-конференции в Киеве по итогам проведения 21-го саммита Украина-ЕС.

"Мы осуждаем российские мероприятия, которые предоставляют украинским гражданам в районах, которые сейчас не контролируются правительством, возможность подачи заявки для получения российского гражданства по упрощенной процедуре. Это противоречит Минским соглашениям, и мы готовы рассмотреть дальнейшие опции, в том числе непризнание таких российских паспортов", - подчеркнул Туск.