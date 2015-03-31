Нардеп опубликовал рассекреченные документы СБУ по Евромайдану

Скрины документов депутат опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Вот документы, которые передала Служба безопасности нашему парламентскому комитету по противодействию коррупции. Мы просим СБУ, ГПУ и МВД ежемесячно отчитываться нам о расследование террора Майдана. Эти документы - последний отчет службы. Как на меня, они полностью доказывают роль в этом терроре тогдашнего председателя СБУ, выходца из российских силовых структур Александра Якименко", - написал Соболев.

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Ранее сообщалось, что глава Международной консультативной группы Совета Европы по наблюдению за расследованием актов насилия, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по конец февраля 2014 года, Николас Братца заявил, что расследование сталкивалось со значительными препятствиями, которые однако не могут оправдать все те недостатки, которые не были их неизбежным следствием.