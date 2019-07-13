МИД Украины в очередной раз призвал Россию освободить Сенцова

В Министерстве иностранных дел также выразили поддержку другим политзаключенным Кремля и заверили, что продолжат работу по их освобождению.

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призвал Россию освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполнилось 43 года.

В сообщении МИД в Twitter отмечается, что Сенцова уже шестой год незаконно удерживают в российской колонии.

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"Мы поддерживаем Олега и повторяем требование освободить его", - сказано в сообщении.

На своей странице в Facebook министерство также выразило поддержку Сенцову и другим политзаключенным Кремля и заверило, что продолжит работу по их освобождению.

"Мы с тобой, дорогой Олег! Мы никогда не прекратим борьбу за освобождение тебя и других политических заключенных Кремля", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

15 мая 2019 года адвокат Дмитрий Динзе заявил, что реабилитация Сенцова после голодовки прошла успешно.

Сегодня, 13 июля, по всему миру проходят акции по случаю дня рождения Сенцова.