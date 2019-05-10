"Какая-то надежда была": мать Сенцова считает ошибкой письмо к Путину с просьбой помиловать сына

Она написала письмо, потому что надеялась на милосердие Путина.

Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила считает ошибкой свое письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором просила помиловать сына.

Об этом она сообщила в интервью «Громадському».

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Сенцова сказала, что написала письмо, потому что надеялась на милосердие Путина.

«Я думала, знаете, он православный, только что вернулся из святых мест. Очень на милосердие надеялась, что он откликнется», - отметила мать политзаключенного.

По ее словам, от Кремля она получила две официальных ответа - «помилование возможно лишь по личной просьбе Сенцова».

«И я поняла, что зря это сделала. Вообще не надо было писать. Хотя и знала, что вроде как не надо. И подумала - а вдруг? Надежда была. А вдруг кто-то поддержит еще? И это будет та капля, которая все изменит? Но сейчас я знаю, что это уже не поможет», - убеждена женщина.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

10 мая исполняется 5 лет со дня его ареста.