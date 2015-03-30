Открытие уголовных дел СК РФ по событиям в Украине является пропагандистским мероприятием - эксперт

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Комментируя то, что Следственный комитет РФ возбудил дело за «осквернение символов воинской славы России, совершенных публично на территории Украины», Фесенко отметил, что «это не имеет перспектив в правовом смысле, это сугубо пропагандистское мероприятие».

«Что касается межгосударственных отношений - это не первое и не последнее подобное дело. На что нужно обращать внимание - так это на наглость действий России, которая открывает уголовные дела, касающиеся Украины. Украинская территория не является территорией юрисдикции РФ», - отметил эксперт.

Читайте такжеСледственный комитет РФ возбудил дело против ВСУ за обстрелы, о которых никто не сообщал

«Мы завтра тоже можем открывать дела и такие попытки были по военным преступлениям. Но если мы, к примеру, по ДТП в РФ открываем дело - это кто-то всерьез будет воспринимать?», - подчеркнул Фесенко.

По убеждению политолога, МИД должен соответствующим образом реагировать на каждое такое дело.

«Действия Следственного комитета РФ - это очередное нарушение международного права и Россия не может открывать уголовные дела на территории, которая не относится к его юрисдикции», - отметил Фесенко.